R. Moldova: numărul deceselor legate de Covid-19 trece de 40 pe zi

05:30

La Chișînău se anunță astăzi ploaie și 10 grade. La Kiev a plouat ieri, astăzi apare soarele și sunt 11 grade maximă. La Moscova vreme schimbătoare – și cu lapoviță și cu soare , cu o maximă de grade și o minimă de minus 2. Spre vest – la București 15 grade și cer cu nori, dar și cu soare. Aici la Praga – la fel – cu maximă de 17 grade. În sudul continentului – la Roma 20 de grade și soare. La Madrid 23 de gtade și parțial noros, iar la Lisabona 24 de grade, dar ploaie...Să răsfoim acum agenda de evenimente interne:Astăzi președinta Moldovei, Maia Sandu urmează să aibă la prînz consultări cu fracțiunile din Partidul Șor și PSRM. Aceste două fracțiuni nu au venit la consultările care au fost programate pentru vineri, 26 martie. Socialiștii au anunțat că vin la această nouă rundă, dar că vor susține, în continuare, candidatura la postul de premier a lui Vladimir Golovatiuc, considerând că în parlamentul de la Chișînău există o majoritate parlamentară formată, în opinia socialiștilor, potrivit prevederilor constituționale. Experți constituționaliști moldoveni nu împărtățesc opinia socialiștilor.Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a anunţat că începe astăzi vaccinarea populației , cu singurul vaccin care există în regiunea separatistă și anume AstraZeneca donat de România şi de platforma Covax.Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” lansează on line studiul „Implementarea mecanismelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru asigurarea reciclării deșeurilor”Și are loc o ședință a Consiliului de Integritate al Agenției Naționale de IntegritatePe plan internațional:Din agenda internațională să notăm o conferință la Bruxelles despre viitorul Siriei și al regiunii, țară aflată într-un război civil de 10 ani care a făcut peste jumătate de milion de victime și milioane de refugiați. Conferința este organizată împreuna cu ONU și este menită să mobilizeze comuniatea internaționala pentru găsirea unei soluții politice cuprinzătoare și de durata acestui conflict sîngeros.Secretarul de stat Antony J. Blinken va fi la New York unde va prezida o ședință a Consiliului de Securitate al ONU, se va întâlni cu oficialii ONU și se va întâlni cu personalul Misiunii Statelor Unite la Națiunile Unite. În cadrul președinției americane a Consiliului de Securitate al ONU, secretarul Blinken va conduce o reuniune despre situația umanitară din Siria, unde va repetă sprijinul american pentru poporul sirian, pentru un acord de încetare a focului la nivel național și pentru accesul nestingherit al asistenței umanitare la comunitățile vulnerabile din această țară.În Statele Unite în procesul fostului ofițer de poliție Derek Chauvin acuzat de moartea lui George Floyd, astăzi vor fi audiate argumentele de deschidere. Procesul are loc la Minneapolis și verdictul va fi dat de tribunal și de 14 jurați. Moartea lui George Floyd a provocat un val masiv de proteste antirasism în Statele Unite și în lume.Și în Kîrgîzstan începe astăzi vaccinarea populației anti COVID 19.