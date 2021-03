Pe banii noștri: Dizolvarea parlamentului: acetonă ați încercat?

12:50

În următoarea săptămână, parlamentarii cehi urmează să discute proiectul de lege privind oferirea compensațiilor femeilor rome care au fost sterilizate forțat. Asta după ce mulți ani, statul a refuzat să recunoască această încercare de genocid, scrie The Guardian. Elena Gorolova avea 21 de ani când a născut cel de-al doilea fiu. „Doctorul mi-a spus că […] The post „Întotdeauna mi-am dorit o fiică”. Despăgubiri pentru femeile cehe sterilizate forțat appeared first on Moldova.org.