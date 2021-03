Thierry Breton: Imunitatea de turmă, la jumătatea lui iunie

09:30

Compania de distribuție de curent electric Premier Energy a anunțat vineri că a finalizat licitația privind procurarea energiei electrice pentru următorul an, iar câștigătorul licitației este Centrala electrică de la Cuciurgan, din regiunea transnistreană, proprietate a concernului rus RAO ES. Prețul de achiziție este cu 9,16 la sută mai mare decât anul trecut. În același timp, Premier Energy dă asigurări că prețul curentului pentru consumatorii finali nu va crește, cu condiția „menținerii actualilor indicatori macroeconomici”.Astfel, Republica Moldova va continua să depindă covârșitor de livrările de curent din regiunea sa separatistă, la fel ca anul trecut. Înainte de 31 martie 2020, Republica Moldova importa din Ucraina o parte de curent electric – în jur de 15 la sută din necesități. La licitația din acest an au participat și două companii ucrainene. Premier Energy nu a făcut publică oferta de preț care a venit de la competitorii din Ucraina. Comunicatul companiei spune doar că noul preț de procurare este 53,5 cenți pentru un kilowatt de curent electric, față de 48,6 cenți de până acum. Nu se precizează nici cantitatea care va fi cumpărată din regiunea transnistreană.Capacitatea internă de producție a Republicii Moldova este de maxim 30 la sută din necesitatea de consum, astfel încât importurile din regiunea transnistreană vor acoperi aproape 70 la sută din necesități.Potrivit datelor prezentate de Banca centrală de la Tiraspol, anul trecut Centrala de la Cuciurgan a crescut cu 14 la sută livrările de curent electric pentru consumatorilor din Republica Moldova, volumele ajungând la 3 miliarde 251 milioane de kilowați/oră. Aceste livrări constituie 26 la sută, adică peste un sfert, din ceea ce Tiraspolul numește exporturi transnistrene.Centrala de la Cuciurgan, proprietate a companiei rusești Inter RAO ES, este unul dintre cei mai mari plătitori la bugetul transnistrean. Aceasta produce curent electric din gazele livrate de Federaţia Rusă Republicii Moldova. Regimul de la Tiraspol nu achită Gazprom-ului consumul de gaze, iar datoria, care deja depășește 7 miliarde de dolari, este trecută pe seama Republicii Moldova.Indicatorii de producție ai centralei de la Cuciurgan arată că anul trecut aceasta a funcționat la o capacitate de puțin peste 21 la sută. Mai bine de trei sferturi din electricitate este livrată pe malul drept al Republicii Moldova. Centrala nu mai are o altă piață de desfacere și poate livra curent doar în regiunea transnistreană. Astfel încât contractul cu Chişinăul este vital pentru activitatea Centralei, dar și pentru menținerea bugetului regiunii separatiste.„După semnarea contractului de procurare a energiei electrice, acesta urmează să fie coordonat cu întreprinderea de stat „Moldelectrica” și avizat de Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică”, se mai spune în comunicatul companiei Premier Energy.