Caz cutremurător într-o familie din stânga Nistrului: Un necunoscut a încercat să răpească doi copii, în plină zi | VIDEO

Micuța Evelina are mare nevoie de ajutorul nostru. A fost diagnosticată cu o boală gravă - Artrogripoză congenitală multiplă, care se caracterizează prin deformații ale scheletului și mușchilor. Pentru a putea merge pe picioare, fetița are nevoie de o serie de operații costisitoare, care pot fi efectuate într-o clinică din străinătate. Costul intervențiilor este de aproximativ 50 de mii de euro, bani pe care părinții copilei nu-i au. Сообщение Micuța Evelina are mare nevoie de ajutorul nostru. Pentru a putea merge pe picioare, este necesară o serie de operații costisitoare | VIDEO появились сначала на TV6.