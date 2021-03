Ce trebuie să ştii dacă vrei să încerci din nou să rămâi însărcinată

22:30

Estonia are un așa numit „al cincilea anotimp", o perioadă cu vreme volatilă, care are loc între iarnă și primăvară, în fiecare an. Nimeni nu poate preciza cu exactitate în ce zi se va întâmpla, dar acest fenomen are loc în fiecare an între lunile martie și aprilie, aducând inundații care transformă Parcul Național Soomaa