Caz cutremurător într-o familie din stânga Nistrului: Un necunoscut a încercat să răpească doi copii, în plină zi (VIDEO)

După un an de pandemie în R. Moldova, am găsit sala Teatrului Național „Mihai Eminescu” cufundată în liniște, sub al treilea val de restricții prin care se interzice prezența spectatorilor în sala de spectacole. Chiar și așa, echipa pregătește noi premiere, o surpriză experimentală pentru vizitatori și un programul artistic pentru anul în care teatrul rotungește 100 de ani. „Am vrea să le transmitem un gând bun medicilor” și „Ne dorim cât de curând să revenim în fața spectatorilor”, ne-a spus echipa teatrului.