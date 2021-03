Declarație: Mulți se întreabă de ce în raionul Ialoveni locuitorii votează mereu altfel

15:50

Astăzi a avut loc seminarul informativ, în format online, dedicat lansării primului apel de recepționare a cererilor de solicitare a plăților directe per cap de animal, transmite PROVINCIAL. Perioada recepționării dosarelor va avea loc între 1 aprilie – 4 iunie 2021, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal […] Post-ul AIPA a informat fermierii despre modalitățile de plată directă per cap de animal apare prima dată în Provincial.