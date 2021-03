Maia Sandu, după donația făcută de autoritățile de la București: „Între Republica Moldova și România se construiesc tot mai multe poduri”

13:30

Igor Grosu, cel care a fost și premierul desemnat pentru a forma un Guvern, a declarat că după tentativa eșuată astăzi în Parlamentul de la Chișinău, „se cam întrunesc condițiile pentru alegeri anticipate”. Totuși, liderul interimar al PAS a menționat că „discuția se mută pe dimensiunea Președinției și a Curții Constituționale și o să vedem cum vor evolua lucrurile în ziua de mâine”. Potrivit lui Igor Grosu, astăzi am avut încă o confirmare că actualul Parlament nu se gândește nici la R. Moldova, nici la oameni. „Am mai primit o dovadă, că majoritatea deputaților acestui parlament niciodată nu se gândește la binele oamenilor. Au avut propriul guvern și majoritate – am văzut cât de prost au administrat pandemia, am văzut corupție, scheme, traseism politic, hoție. Și-au dat jos propriul guvern, spunând că vor anticipate. Apoi au început să blocheze orice posibilitate de a declanșa anticipate. De la o bucată de vreme au tot strigat că vor guvern pentru că situația în țară e foarte complicată. Iar atunci când a apărut posibilitatea votării unui guvern responsabil, au pus coada între picioare și au fugit. Ce am văzut azi este încă o dovadă că acest parlament : - Nu poate gestiona crizele prin care trece Republica Moldova, în special criza pandemică. - Nu poate asigura o majoritate reală care să susțină un guvern, oricare ar fi el. - Nu poate veni cu ajutor pentru economie. - Nu poate lupta cu corupția și cu hoții”, a punctat liderul interimar al PAS. În context, sursa a specificat că poziția PAS rămâne aceeași e nevoie de mobilizat toate eforturile pentru soluționarea crizei pandemice și de organizat alegeri anticipate pentru ca oamenii să mature, să curețe parlamentul de tâlhari și mincinoși. „Atât timp cât Parlamentul are o majoritate din deputați care urăsc Moldova și storc din ea toate resursele, criza numai se va adânci. Acum, vreau să-i întreb pe deputații PSRM: „Cum poti sa-ti bați joc de propriul electorat ținându-te de mână cu o gașcă de bandiți pentru a le salva pielea?” Igor Dodon se comportă ca un copil mic care și-a pierdut toate jucăriile, bate din picioare și nu-i pasă de ce se întâmplă în jur”, a conchis Igor Grosu. Amintim că astăzi, tentativa de votare a Guvernului Grosu a eșuat, după ce deputații socialiști și cei ai Platformei „Pentru Moldova” au părăsit ședința Parlamentul. Aceasta a fost cea de-a doua încercare de a învesti un Guvern la Chișinău în ultimele trei luni după demisia Cabinetului Chicu. Articolul Premierul care nu a fost să fie: „Se cam întrunesc condițiile pentru alegeri anticipate” apare prima dată în InfoPrut.