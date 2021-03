O maimuță obeză, hrănită constant cu mâncare nesănătoasă, a fost salvată dintr-o piață din Bangkok

13:00

Astăzi, 27 martie 2021, se împlinește un an de la decesul primului lucrător medical în Moldova din cauza COVID-19. În acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a făcut publică lista tuturor medicilor care au decedat în urma infecției, fiind la număr 104. „Timp de un an, lucrătorii medicali au fost în prima […] Articolul IN MEMORIAM// 27.03.2021: Un an de la primul deces din sistemul medical provocat de COVID-19. Lista eroilor în halate albe apare prima dată în sinteza.org.