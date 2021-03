Companiile care oferă bonusuri şi concedii pentru a-i stimula pe angajaţi să se vaccineze

14:00

Rezervația Științifică Prutul de Jos a reușit să surprindă mai multe specii de păsări deasupra Lacului Beleu, printre care: berze, pelicani, pescărușul asiatic etc. „Duminica trecută am plecat dis-de-dimineață spre sudul Moldovei, cu intenția de a observat deja începuta migrație de păsări și cu speranța de a vedea cocori. Am avut noroc și am văzut …