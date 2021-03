O dispoziție a primarului de Orhei – anulată de judecată. Poate prejudicia banul public cu peste 280 mii lei

16:00

Majoritatea parlamentară va înainta mâine un candidat la funcția de premier. Anunțul a fost făcut de către vicepreședintele Parlamentului, socialistul Vlad Batrîncea, în cadrul unui briefing, comunică MOLDPRES. Conform sursei citate, fracțiunea socialiștilor se va adresa la Curtea Constituțională pentru a afla dacă au existat abateri atunci când președintele Maia Sandu l-a înaintat pe Igor ...The post Majoritatea parlamentară va înainta un nou candidat la funcția de premier first appeared on Radio Orhei.