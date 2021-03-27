27 марта 53 года назад погиб Юрий Гагарин

Новости Приднестровья, 27 martie 2021 16:10

​​​​​​​Лётчику-космонавту, Герою Советского Союза было всего 34 года

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Acum 30 minute
16:10
27 марта 53 года назад погиб Юрий Гагарин Новости Приднестровья
​​​​​​​Лётчику-космонавту, Герою Советского Союза было всего 34 года
Acum 24 ore
17:50
Анонс мероприятий на 27 марта Новости Приднестровья
Ieri
16:00
Решение Оперштаба от 25 марта 2021 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, от 23 марта 2021 года № 79, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению...
25 martie 2021
17:50
Анонс мероприятий на 26 марта Новости Приднестровья
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Решение Оперштаба от 22 марта 2021 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
23 martie 2021
22:00
Президент РФ сделал прививку от COVID-19 Новости Приднестровья
Президент России Владимир Путин во вторник вакцинировался от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс». «Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», - сказал представитель Кремля. Накануне Путин сообщил, что во вторник планирует привиться от коронавируса. На совещании по вопросу наращивания вакцин от коронавируса и ходу вакцинации населения РФ он подчеркнул, что прививка – это личное и добровольное решение кажд...
22 martie 2021
12:10
#КЭБ_Итоги. Болгарский тур по Парканам Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
21 martie 2021
18:20
«Рыбница по-американски» Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
19 martie 2021
15:00
Решение Оперштаба от 18 марта 2021 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
16 martie 2021
17:50
Анонс мероприятий на 17 марта Новости Приднестровья
15:30
Решение Оперштаба от 15 марта 2021 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
15 martie 2021
16:40
Подросток из села Константиновка нашел гранату и принес ее домой Новости Приднестровья
Отец мальчика позвонил в милицию. Выяснилось, что боеприпас учебный и опасности не представляет
09:10
Президент ПМР: Глава района, как глава семьи… Новости Приднестровья
13 martie 2021
17:50
Анонс мероприятий на 14 марта Новости Приднестровья
14:10
В Тирасполе на улице мужчина обнаружил гранату Новости Приднестровья
Боеприпас находился на площадке у мусорных контейнеров по ул. Карла Либкнехта
10:20
Решение Оперштаба от 11 марта 2021 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
12 martie 2021
17:50
Анонс мероприятий на 13 марта Новости Приднестровья
11 martie 2021
17:50
Анонс мероприятий на 12 марта Новости Приднестровья
13:40
Оперштаб при Президенте: В течение недели в республику поступит партия «Ремдесивира» Новости Приднестровья
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13:10
Оперштаб при Президенте: 12 марта стартует вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneсa Новости Приднестровья
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10 martie 2021
17:40
Анонс мероприятий на 11 марта Новости Приднестровья
11:50
Решение Оперштаба от 4 марта 2021 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
9 martie 2021
17:50
Анонс мероприятий на 10 марта Новости Приднестровья
10:00 Интерактивные занятия по изоискусству с участниками проекта «Школа-малютка» "Веселая Масленица" – изготовление кукол-мотанок Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей 12:40 Масленичные гулянья для подростков и молодёжи «Поиграйте с нами – будете с блинами» Тирасполь, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина (2 этаж, фойе) 14:00 Общественные слушания по вопросу исполнения бюджета Слободзейского района и г. Слободзея за 2020 год Слободзея, госадминистрация (боль...
8 martie 2021
17:40
Анонс мероприятий на 9 марта Новости Приднестровья
7 martie 2021
17:50
Анонс мероприятий на 8 марта Новости Приднестровья
6 martie 2021
17:50
Анонс мероприятий на 7 марта Новости Приднестровья
5 martie 2021
17:50
Анонс мероприятий на 6 марта Новости Приднестровья
Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) 11:00 Презентация и спецгашение нового почтового выпуска «Национальная дикая природа под угрозой исчезновения» и нового стандартного выпуска из двух почтовых марок с изображением памятника 55-го подольского полка и Дубоссарской ГЭС. Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (большой зал) 15:00 Концертная программа «К милым женщинам с любовью» 17:00 Спектакль...
4 martie 2021
17:50
Анонс мероприятий на 5 марта Новости Приднестровья
10:00 Выставка-настроение «Сонет прекрасной даме» (для детей и подростков) г. Тирасполь, филиал № 4 МУ «Центральная библиотечная система г. Тирасполь», ул. Одесская, 82/5 11:00 Открытие выставки «Букет из самых нежных чувств» Отличного работника культуры ПМР - Заслуженного художника ПМР Владимира Мыцыкова г. Тирасполь, Мемориальный дом-музей академика Н. Д. Зелинского 14:00 Торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню г. Слободзея, районный Дом культуры (молдавская часть) 14:0...
3 martie 2021
17:50
Анонс мероприятий на 4 марта Новости Приднестровья
12:40
Решение Оперштаба от 1 марта 2021 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
2 martie 2021
17:50
Анонс мероприятий на 3 марта Новости Приднестровья
17:50
19 марта стартует турнир по мини-футболу «Амолига» Новости Приднестровья
Игры продлятся до конца июня
1 martie 2021
17:50
Анонс мероприятий на 2 марта Новости Приднестровья
10:30
#КЭБ_Итоги. Мэрцишор: символ и традиции Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
09:50
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«Меценат года»: победителем стал Юрий Нилов Новости Приднестровья
Награда присуждена бывшему гендиректору ООО «Хайтек» посмертно
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COVID-статистика в мире: Подана заявка на регистрацию в РФ «Спутника Лайт» Новости Приднестровья
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Безнал на таможне: с 1 марта Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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