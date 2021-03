Maia Sandu: Nu înțeleg pretențiile PSRM. Ei au un Guvern – Guvernul Ciocoi

13:30

Deputatul Partidului „Șor” Denis Ulanov s-a prezentat la ședința Parlamentul, după ce joi a fost eliberat sub control judiciar. Alesul poporului pledează în continuare nevinovat și spune că prezența sa în Legislativ nu contravine legii. „În izolator m-am simțit liniștit. Am dormit bine, pentru că sunt nevinovat și nu am pentru ce să-mi fac griji. … Articolul Din izolator până în Parlament nu este decât un pas. Ulanov s-a prezentat la ședința Parlamentului apare prima dată în Punctul pe i.