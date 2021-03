Bombardamente în estul Ucrainei: Patru militari ucraineni ucişi de separaștii proruși

16:30

Cel puţin 32 de persoane au murit vineri, în sudul Egiptului, după ce două trenuri au intrat în coliziune, afirmă surse din cadrul serviciilor de intervenţie. Accidentul feroviar a avut loc în apropierea oraşului Sohag, la circa 500 de kilometri sud de Cairo, potrivit ABC News. #Egypt :- At least 32 people were killed and … Articolul video | Accident feroviar groaznic în Egipt. Cel puțin 32 de morți după ce două trenuri s-au ciocnit apare prima dată în ZUGO.