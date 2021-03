VIDEO // Accident feroviar groaznic în Egipt. Cel puțin 32 de morți după ce două trenuri s-au ciocnit

Cel puţin 32 de persoane au murit vineri, în sudul Egiptului, după ce două trenuri au intrat în coliziune, afirmă surse din cadrul serviciilor de intervenţie. BREAKING: At least 32 killed, more than 60 injured in Egypt train collision – health ministry pic.twitter.com/nolFaZnC4W — BNO News (@BNONews) March 26, 2021 Accidentul feroviar a avut loc [...] Articolul VIDEO // Accident feroviar groaznic în Egipt. Cel puțin 32 de morți după ce două trenuri s-au ciocnit apare prima dată în Telegraph Moldova.

