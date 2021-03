Zilierii care muncesc în agricultură vor putea fi remunerați prin vouchere. Proiectul a fost votat în prima lectură

17:45

Președinta Maia Sandu l-a înaintat pe Igor Grosu la funcția de premier, transmite tv8.md. Decizia a fost înaintată cu puțin timp în urmă, după consultările cu fracțiunile parlamentare de astăzi, 16 martie.