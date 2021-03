Candu le recomandă jurnaliștilor să se intereseze la SIS ce informații compromițătoare dețin despre Igor Grosu

12:30

Candidatura lui Igor Grosu la funcția de premier este una slabă, iar cabinetul de miniștri, propus de acesta, a obținut, anterior, zero voturi în Parlament. Opinia a fost expusă de către sociologul român, Doru Petruți, pe Facebook. Expertul critică și presa de la Chișinău, care nu se mai arată deranjată de faptul că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, fost lider PAS, propune un cabinet de miniștri format exclusiv din oamenii PAS. Petruți a amintit că anterior, „presa liberă” numea astfel de proces „capturare a statului”. „Înțeleg că Guvernul Grosu și-ar dori să fie votat în Parlament și are ca prioritate să ne ajute să trecem de această situație aproape de catastrofă umanitară/sanitară. Și toate astea să se facă fix așa cum s-a propus în campania electorală, cu transparență, moralitate, responsabilitate, credibilitate, fără jocuri politice etc. Ce s-a întreprins până acum pentru ca mâine acest Guvern să fie votat? – a fost propus un cabinet care a luat zero voturi la încercarea precedentă din Parlament – s-a mers exclusiv pe candidaturi loiale si stampilate PAS; nu a fost cooptat nimeni de la vreun partid/partide de la care s-ar putea obține voturi în Parlament (numai asta mai lipsește, să ni se spună că e un guvern tehnocrat) – nu s-a discutat cu nimeni programul de guvernare – a fost propusă o candidatură slabă (dacă Guvernul va fi votat veți vedea cum această candidatură va afecta partidul) Ce mai spumega presa cu doar câțiva ani urmă, ce ne mai explicau ei pe Facebook ce uneltea clasa politică de atunci, cum se foloseau de instituții, cum ne mai povestea presa câte scenarii de capturare și dedesubturi se croiau prin tot felul de subsoluri mai mult sau mai puțin inventate. Acum însă … totul e bine și vom avea un Guvern grijuliu a cărui principală prioritate va fi salvarea oamenilor, curățarea instituțiilor etc. Toată problema e că fiecare dintre noi facem parte din acest tablou în care epitetele se amestecă în cele mai triste moduri’, a scris Petruți.