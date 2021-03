Republica Moldova trece duminică la ora de vară

09:20

Canalul maritim Suez, care face legătura între Marea Roşie şi Marea Mediterană, este blocat de o navă cargo de gabarit mare. Aceasta a eşuat din cauza rafalelor puternice de vânt, blocând tranzitul a zeci de alte vase, expuse astfel prădătorilor, transmite Știri.md cu referire la Mediafax. Nava Ever Given, care are lungimea de aproximativ 400 de metri, lăţimea […] Сообщение Canalul Suez rămâne blocat, după ce nava Ever Given a eşuat появились сначала на TV6.