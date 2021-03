PAS, după consultările de la Președinție: Îndemn actorii politici să se abțină de la presiuni

11:13

Reprezentanții Procuraturii Generale au venit cu mai multe precizări, după ce judecătoarea Marina Tertea, dar și deputații Denis Ulanov și Petru Jardan, toți trei au fost eliberați sub control judiciar. Evaluând soluțiile date de magistrați, care i-au liberat sub control judiciar atât pe deputații învinuiți pe dosare de rezonanță, cât și în speța judecătorului de […] Articolul Procuratura Generală, despre judecătoarea și cei doi deputați, eliberați sub control judiciar: Examinăm minuțios argumentele invocate apare prima dată în Cotidianul.