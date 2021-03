VIDEO// Alexandr Slusari s-a „zacalibit” a doua zi la rând și urmează să fie taxat de Maria Ciobanu

13:40

Din izolator, la Parlament. Deputatul Denis Ulanovs-a prezentat la ședința plenară din 26 martie, după ce joi a fost eliberat sub control judiciar. Deputatul pledează, în continuare, nevinovat și susține că prezența sa în Legislativ nu contravine legii. „În izolator m-am simțit liniștit. Am dormit bine, pentru că sunt nevinovat și nu am pentru ce […] Articolul Denis Ulanov, prezent la ședința Parlamentului, după ce a fost eliberat din izolator, sub control judiciar apare prima dată în sinteza.org.