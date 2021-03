China va dona Moldovei vaccin anti-COVID, la solicitarea Zinaidei Greceanîi

18:20

Astăzi, în Parlamentul Republicii Moldova, am fost martorii unui nou epizod din cei 30 de ani de Independență, când candidatul la funcția de prim-ministru primește zero voturi, la fel ca și candidatul "zero voturi" Gavriliță. Astfel președintele PSRM, Igor Dodon a comentat eșecul Guvernului Grosu. • În opinia lui Dodon, toate acestea se întâmplă din vina președintelui Maia Sandu care, din cauza aroganței sale, nu dorește să negocieze și să identifice o soluție pentru a depăși criza politică și c...