Republica Moldova trece duminică la ora de vară

16:30

Circa 150 mii de cetățeni din țara noastră, locuitori ai zonelor rurale, vor beneficia de un management integrat al resurselor naturale și sustenabilitatea resurselor de sol și apă datorită unui proiect, lansat în această lună cu suportul financiar al Fondului Global pentru Mediu (GEF), transmite MOLDPRES. Proiectul are o valoare totală de 1,66 milioane de ...The post Moldova va beneficia de 1,66 mln de dolari pentru a spori utilizarea durabilă a solurilor și apelor în mediul rural first appeared on Radio Orhei.