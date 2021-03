Tragedie cumplită, la Glodeni. Un bărbat și-ar fi pus capăt zilelor spânzurându-se de un copac

09:32

Compania americană Pfizer şi partenerul său german BioNTech au început să testeze vaccinul lor anti-COVID 19 pe copii cu vârste sub 12 ani, în speranţa extinderii vaccinării la această grupă de vârstă până la începutul anului 2022, a declarat joi compania farmaceutică din SUA. Studiul pediatric, care va include şi bebeluşi de 6 luni, are loc [...] Articolul Pfizer începe testarea vaccinului anti-COVID pe copiii sub 12 ani, inclusiv bebeluşi de 6 luni apare prima dată în Telegraph Moldova.