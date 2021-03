Partidul Schimbării, formațiunea condusă de Ștefan Gligor, înregistrată la ASP

10:34

Igor Grosu, candidatul desemnat la funcția de premier, recunoaște că i-a transmis liderului fracțiunii Platformei DA, Alexandru Slusari, că PAS nu va vota pentru învestirea Guvernului, explicând raționamentele care l-au determinat să facă asta. „Despre planurile lor nu am știut și nu am avut cum să știu. Am văzut că toți intră în sală. M-am […] Articolul Igor Grosu: Eu i-am spus lui Slusari că Partidul PAS nu e pregătit să voteze Guvernul apare prima dată în sinteza.org.