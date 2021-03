Președintele așteaptă fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări

11:50

Astăzi în Parlamentului Republicii Moldova am fost martorii unui nou episod din cei 30 de ani de Independență (al doilea în acest an), când candidatul la funcția de Prim-ministru primește zero voturi, la fel ca și candidatul „zero voturi” Gavriliță, cu aproximativ o lună în urmă (ambii susținători fideli, dar și lideri de partid în […]