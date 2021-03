În capitala Ucrainei a avut loc runda ordinară de consultări politice interministeriale moldo-ucrainene

09:20

Chiar dacă a trecut un an de la prezentarea mai multor dovezi în cazul Bahamas, Procuratura Generală nu are nici până astăzi o poziție clară la subiect. Despre acest lucru a a scris deputatul, Iurie Reniță, care declară că îl așteaptă din nou în Parlament pe Alexandr Stoianoglo. ,,Cu un an în urmă, pe 23 … Articolul DOC // Reniță: Stoianoglo este așteptat din nou în Parlament în cazul Bahamas. O spălare clasică de bani apare prima dată în Punctul pe i.