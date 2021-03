Un viceprimar de municipiu, un șef de spital raional și un director de institut din Chișinău, implicați în conflicte de interese

15:15

Mâncarea este un element vital și indispensabil vieții. Prin urmare, pentru ca funcționarea corpului nostru să ne satisfacă necesitățile, este imperial să avem grijă de cum ne alimentăm. Uneori însă, din diferite motive psihologice, ajungem să nu mai percepem cantitatea de mâncare ingerată, fie că mâncăm prea mult, fie prea puțin. În acest sens, am decis să vorbim despre legătura dintre starea noastră psiho-emoțională și efectele pe care le are aceasta asupra obiceiurilor alimentare. Împreună cu Irina Zuza, absolventa Universității din Maastricht, Facultatea de Sănătate, Medicină și Științe ale Vieții, fondatoarea platformei psihonutritie.md, dezghiocăm definiția mâncatului compulsiv, încercăm să înțelegem cum ne putem da seama că am avut un astfel de episod și care sunt indicatorii ce ar trebui să ne dea un semn de alarmă.