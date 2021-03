EDITORIAL// Maia Sandu la un pas de luarea unor decizii catastrofale

16:50

“Nu prea am fost acum, am fost ultima dată în vizetele în teritoriu și în momentele în care s-au agravat indicatorii din… indicatorii COVID, atunci a trebuit să anulăm, pentru că ideea era în fiecare zi de marți să merg în teritoriu și din păcate am planificat și am anulat pentru că acum starea epidemiologică nu îmi permite”, a declarat Maia Sandu la TV8. În cadrul aceleiași emisiuni, Maia Sandu a mai spus că își dorește ca în Republica Moldova să se organizeze, cât mai repede, alegeri parlamentare anticipate și i-a îndemnat pe moldoveni să meargă la urnele de vot.