Pozitiv la COVID-19. Cât timp trebuie să stau în autoizolare?

Am început să urmăresc pagina de Instagram a Alinei pentru că sunt omul care în fiecare miercuri își promite că de luni se apucă de sport. Exemplul și disciplina ei mă inspiră pe mine și pe alte peste zece mii de oameni care o urmăresc. La prima vedere, Alina e un super om, construit dintr-un […]