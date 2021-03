VIDEO// Alexandr Slusari îl provoacă pe Igor Grosu să treacă detectorul de minciuni. Află motivul

11:20

Candidatul propus de PSRM pentru funcția de prim-ministru, Vladimir Golovatiuc, este pregătit să facă față situației dificile în care se află țara noastră. Are și o echipă competentă, pe care este gata să o prezinte în Parlament. El a subliniat că, în cadrul unei ediții speciale de la NTV Moldova, că tergiversarea procedurii de învestire a unui Guvern plenipotențiar va provoca probleme la plata salariilor chiar din luna viitoare, transmite ntv.md. Ambasadorul Moldovei în Federația Rusă, Vladimir Golovatiuc, a menționat că bugetul aprobat în luna decembrie permite gestionarea administrativă centrală doar până în luna aprilie. Vladimir Golovatiuc, ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă: “Avem nevoie de un Guvern și nu peste jumătate de an, ci ieri. Asta pentru că Ministerul Finanțelor lucrează în mers. Stimați cetățeni, nu vreau să vă sperii și niciodată în viață m-am ocupat cu asta, dar acum avem o problemă. Mâine o să mă întrebați: ”Golovatiuc, dacă ești un economist atât de bun, de ce ai tăcut?” Iată că eu nu tac. Din luna aprilie, vor apărea probleme foarte serioase, dar înspre vară vor și și mai grave”. Fără a oferi nume concrete, Vladimir Golovatiuc a menționat că are pregătită o echipă de profesioniști, capabilă să gestioneze eficient situația din țară. Vladimir Golovatiuc, ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă: „Toți sunt oameni cunoscuți. De aceea, în caz de necesitate, Golovatiuc nu va face nicio revoluție. Criteriul de bază, care a fost esențial pentru mine, este profesionalismul și responsabilitatea”. Cât privește instituirea unui lockdown în țară, asemănător celui de anul trecut, Vladimir Golovatiuc a declarat că acest lucru este inadmisibil și periculos pentru economie. Vladimir Golovatiuc, ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă: „Nu trebuie să admitem instituirea unui lockdown absolut. Ne-am confruntat deja cu o astfel de situație, când, în aprilie, veniturile bugetare s-au micșorat cu 60 la sută. În fiecare zi, noi mergeam pe un câmp minat. Acum, acest lucru este inadmisibil. Da, cerințele securității sanitare trebuie respectate cu strictețe, dar economia trebuie să funcționeze, cu respectarea acestor norme. Nu trebuie să blocăm economia, pentru că ne vom tăia creanga de sub picioare”. Vladimir Golovatiuc a fost propus pentru funcția de prim-ministru de către Partidul Socialiștilor după ce Mariana Durleșteanu și-a retras candidatura. În sprijinul lui actualului ambasador au semnat 53 de deputați din majoritatea parlamentară.