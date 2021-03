Slusari îl provoacă pe Grosu: Sunt gata să trec detectorul de minciuni alături de fostul candidat în funcția de prim-ministru VIDEO

10:30

„Am avut o discuție foarte bună cu colegii de la Partidul Democrat. Am mers la fracțiune, le-am spus ce avem de gând să facem în situația politică actuală. Că suntem pregătiți pentru ambele scenarii. În cazul în care Guvernul va fi votat, repede vom intra în acțiune, nu vom face pauze sau introduceri. Mâine voi continua discuțiile cu colegii de la Platforma DA, azi am avut o primă discuție de tatonare. Am convenit pentru ziua de mâine. Discuții prealabile am avut și cu Partidul Socialiștilor. Azi am avut ocazia să discut cu șeful fracțiunii și cu vicepreședintele Parlamentului. Și cred că ai o să mă opresc, nu o să mai continui șirul consultărilor cu celelalte formațiuni. Nu putem discuta cu ele din varii motive, inclusiv din cauza evenimentului care s-a consumat ieri în Parlament. Nu putem miza pe votul unor formațiuni, în care sunt persoane cu trecutul pe care îl au”, a declarat Igor Grosu.