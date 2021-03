PAS a făcut public discursul lui Igor Grosu care urma să fie rostit astăzi în fața legislativului

18:00

Creatoarea de modă Constanzia Yurashko este una dintre campioanele autohtone în domeniul modei sustenabile și a creativității. Colecțiile ei se bucură de popularitate pe unele dintre cele mai renumite platforme și marketplace-uri internaționale, precum Not Just a Label și Wardrobe of Tomorrow. Articolul (foto) Constanzia Yurashko, designera din Moldova care se bucură de popularitate pe piața internațională apare prima dată în #diez.