Rezumat din Parlament: Hai încă o dată, să fie legal. Moldova, în continuare fără guvern

14:30

Știm că și tu te-ai săturat de izolarea globală. Majoritatea oamenilor nu au avut ocazia să călătorească în ultimul an. Însă, în 2021, abilitatea de a ne adapta a trecut la alte niveluri. Acum nu mai trebuie să plătești un pumn de bani pentru hoteluri sau bilete de avion ca să vezi lumea. Poți vizita […] The post Vrei să călătorești de pe canapea? 5 site-uri gratuite care te pot duce oriunde appeared first on Moldova.org.