Furculiță: „Ne exprimăm dezacordul privind dizolvarea Parlamentului și insistăm pe candidatura lui Golovatiuc la funcția de premier” (VIDEO)

Un copil de un an a avut nevoie de îngriji medicale, în urma unui accident rutier care s-a produs miercuri, 24 martie, în raionul Criuleni. Reărezentanții Inspectoratului de Poliție Criuleni au anunțat că în urma precipitațiilor căzute sub formă de lapoviță și ninsoare, pe arii extinse, s-a format ghețuș, fapt ce generează producerea accidentelor rutiere.