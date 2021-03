ONU: Dacă nu hrănim oamenii, hrănim conflictele

11:00

Starea de urgență în sănătate publică a fost instituită și pe întreg teritoriul raionului Cimișlia, unde în jur de 24 de sate se află sub Cod Roșu de alertă. La baza deciziei date, care va fi valabilă între 23 martie – 18 aprilie, a stat agravarea procesului epidemic al infecției de coronavirus. Totodată, sub scenariu […] Articolul Raionul Cimișlia, sub COD ROȘU de alertă apare prima dată în AgroTV.