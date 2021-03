Patru persoane care comercializau marihuana au fost reținute de polițiștii din Orhei

08:45

Potrivit raportului Freedom in the World 2021 (Libertatea în lume) al organizației Freedom House, Republica Moldova nu a înregistrat în 2020 schimbări la capitolul libertății presei, comparativ cu anul precedent, iar cele mai influente canale de televiziune continuă să fie afiliate partidelor politice. Cu un scor de 61 de puncte din 100, Republica Moldova rămâne ...The post Republica Moldova rămâne o democrație „parțial liberă”. Ce spune Freedom House despre libertatea presei în 2020 first appeared on Radio Orhei.