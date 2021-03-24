Решение Оперштаба от 22 марта 2021 года

22:00

Президент России Владимир Путин во вторник вакцинировался от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс». «Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», - сказал представитель Кремля. Накануне Путин сообщил, что во вторник планирует привиться от коронавируса. На совещании по вопросу наращивания вакцин от коронавируса и ходу вакцинации населения РФ он подчеркнул, что прививка – это личное и добровольное решение кажд...