Începând cu 1 aprilie 2021, moldovenii stabiliți în Italia vor putea cere eliberarea cazierului judiciar. Serviciul costă 35 de euro

Ghenadie Borcan are 27 de ani și locuiește la Chișinău, unde alături de soția sa, Ludmila, o cresc împreună pe Beatrice - o fetiță minunată de 3 ani, cu Sindromul Down. Ghenadie este director al departamentului de marketing într-o companie, iar Ludmila Adamciuc este o mamă extraordinară, voluntară și formatoare de opinie, având și un blog în care scrie despre experiența sa de mamă a unui copil cu Sindrom Down - #prietenamea. Ghenadie și Ludmila formează o familie fericită de 5 ani. Articolul „Pentru noi a fost un dar mare, că am crescut împreună cu fetița noastră”, Ghenadie Borcan, un Tată Bun apare prima dată în #diez.