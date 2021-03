Expert în cosmetică: Demachierea tenului cu șervețele umede este similară cu spălarea hainelor fără clătire

14:00

Femeile însărcinate și bebelușii născuți în perioada pandemiei de COVID-19 au fost și sunt în dificultate din cauza sistemelor de sănătate sub presiune. Actrița română de film și televiziune, Dana Rogoz a fost însărcinată în primul an de pandemie. Despre o lume în care viitoarele mame se tem să meargă la spital pentru că acolo pot contracta noul virus, despre o realitate dură, carantină și restricțiile de mișcare povestește, în cele ce urmează, Dana Rogoz. S-a împlinit 1 an de când a început neb...