Deputat PAS: Poate nu mai are sens să fac politică?

„Eu de multe ori mă gândesc ce fac eu în politică și mă gândesc poate nu mai are sens și să mă duc în altă parte, să am o viață totuși mai liniștită. Să nu am senzația că lumea îmi urmărește orice mișcare, orice cuvânt care-l spun”. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Acțiune […] Articolul Deputat PAS: Poate nu mai are sens să fac politică? apare prima dată în sinteza.org.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sinteza