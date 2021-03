PS Varlaam Ploieșteanul, la slujba de pomenire pentru părintele Haralambie Balamace și toți martirii macedo-români: „Lupta pentru limbă și identitate națională dusă de românii din afara granițelor, mai ales de cei din Balcani, este cu totul exemplară”

19:40

În 2021 s-au împlinit 64 de ani de la trecerea în veşnicie a „părintelui artei moderne”, Constantin Brâncuşi, care a unit credinţa cu arta, naţionalul cu universalul și efemerul cu eternul, notează Basilica.ro. Constantin Brâncuşi a trecut la cele veșnice în data de 16 martie 1957 și înmormântat trei zile mai târziu, pe 19 martie 1957. Părintele artei moderne Părintele artei moderne, după cum l-a numit Patriarhul Daniel, Constantin Brâncuşi s-a născut la data de 19 februarie 1876, în localitatea Hobița, județul Gorj. Școala primară a urmat-o la Peștișani și Brădiceni. După ce a urmat Școala de Arte și Meserii (1894 – 1898) vine la București unde se înscrie la Şcoala Belle Arte. Artistul părăsește România în anul 1903, având ca destinaţie Franța. Doi ani mai târziu, în anul 1905 este admis la cea mai importantă academie de arte plastice a vremii, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. În anul 1906 expune pentru prima dată la Société Nationale des Beaux-Arts și la Salon dʼAutomne, Paris. 8 ani mai târziu deschide prima expoziție în Statele Unite ale Americii, la Photo Secession Gallery din New York. În 1937 primește comanda pentru Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu, conceput ca un monument comemorativ închinat soldaților căzuți în Primul Război Mondial, care avea trei părți: Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana fără sfârșit. Participă la mai multe expoziții din Statele Unite și de la Paris. Ultima mare expoziție personală a lui Brâncuși a fost expusă în anul 1955 la Guggenheim Museum din New York, organizată de J.J. Sweney, cu 59 sculpturi, 10 guașe și desene. Tot în acel an participă la expozițiile The Levin Collection de la Cranbrook Academy of Art, Bloomield Hills, Harry Winston Collection, Michigan Museum of Art și Sculpture, Drawings and Paintings de la Curt Valentine Gallery din New York. În data de 16 martie 1957, Constantin Brâncuși trece la cele veșnice. Pe 19 martie, după slujba prohodirii, este înmormântat în Cimitirul parizian Montparnasse. Volumul Brâncuși Sculptor Creștin Ortodox Apărut la editura Trinitas, volumul Brâncuși Sculptor Creștin Ortodox semnat de Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, evidenţiază credința și spiritualitatea creștin-ortodoxă în opera lui Constantin Brâncuși. Într-un cuvânt adresat cu ocazia comemorării lui Constantin Brâncuși, Preafericirea Sa a evidențiat că „publicarea acestui text este un omagiu pios adus memoriei celebrului sculptor român”. Articolul 64 de ani de la trecerea în veşnicie a „părintelui artei moderne”, Constantin Brâncuşi apare prima dată în InfoPrut.