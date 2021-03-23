DECLARAŢIE

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Infotag, 23 martie 2021 14:30

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CNESP A PERMIS DESFĂȘURAREA ÎN MOLDOVA A DOUĂ MECIURI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL Infotag
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PREȘEDINTA MAIA SANDU A DISCUTAT CU EXPERȚII FRANCEZI DESPRE DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A MOLDOVEI Infotag
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VICEPRIM-MINISTRA OLGA CEBOTARI A AVUT O NOUĂ REUNIUNE ÎN FORMAT ONLINE CU REPREZENTANTUL SPECIAL AL OSCE Infotag
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ORGANIZAŢIILE MASS-MEDIA ÎNDEAMNĂ MINISTERUL SĂNĂTĂŢII SĂ ACCELEREZE VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 A JURNALIŞTILOR Infotag
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ÎN 2020, MOLDOVA A REDUS IMPORTUL DE PRODUSE PETROLIERE CU 4,2% Infotag
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​TITLU: GARANȚIA BANCARĂ ELECTRONICĂ – UN NOU #UPGRADE DE LA MOBIASBANCA – OTP GROUP Infotag
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13:00
GUVERNUL A ANUNŢAT O LICITAŢIE PENTRU ACHIZIŢIONAREA A 400 MII DE DOZE DE VACCIN ÎMPOTRIVA COVID-19 Infotag
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TRANSNISTRIA A ÎNCEPUT PREGĂTIRILE PENTRU ALEGERILE PENTRU DUMA DE STAT A FEDERAȚIEI RUSE Infotag
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ÎN ANUL 2020, MOLDOVA A PRODUS CU 20% MAI PUȚINĂ ENERGIE ELECTRICĂ DECÂT A CONSUMAT Infotag
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AGENŢIA FRANCEZĂ PENTRU DEZVOLTARE VA AJUTA MOLDOVA SĂ AVANSEZE ÎN IMPLEMENTAREA REFORMELOR Infotag
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ÎN MOLDOVA, MĂSURILE RESTRICTIVE DE COMBATERE A PANDEMIEI COVID-19 VOR FI ÎNĂSPRITE Infotag
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18 martie 2021
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VINERI, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ VA EXAMINA CEREREA DE SUSPENDARE A DECRETULUI PREŞEDINTELUI PRIVIND NUMIREA UNUI NOU CANDIDAT PENTRU FUNCŢIA DE PRIM MINISTRU Infotag
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PARLAMENTUL A ADOPTAT ÎN PRIMA LECTURĂ UN PROIECT DE LEGE CARE LIMITEAZĂ CREŞTEREA PREŢURILOR PENTRU PRODUSELE PETROLIERE Infotag
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RUSIA TIMP DE DOUĂ-TREI SĂPTĂMÂNI VA FURNIZA VACCINUL SPUTNIK V ÎN TRANSNISTRIA Infotag
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ÎN MOLDOVA A FOST ÎNREGISTRAT UN NOU RECORD NEGATIVE DE INFECŢII PRIN COVID-19 Infotag
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NOUA MAJORITATE PARLAMENTARĂ A INVITAT PREȘEDINTELE LA CONSULTĂRI Infotag
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MAE AL RUSIEI A ÎNDEMNAT PARTENERII DIN VEST SĂ RENUNŢE LA AMESTECUL ÎN AFACERILE INTERNE ALE MOLDOVEI Infotag
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17 martie 2021
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CU AJUTORUL PARTENERILOR EUROPENI, 14 INSTITUȚII EDUCAȚIONALE DIN CHIȘINĂU VOR DEVENI EFICIENTE DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC Infotag
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ECONOMIA MOLDOVEI ÎN 2020 A SCĂZUT CU 7% Infotag
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16 martie 2021
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FMI VA AJUTA MOLDOVA ÎN MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CONFORMITATE Infotag
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16:30
ÎN CHIȘINĂU A FOST INIŢIAT UN PROIECT PILOT DE PLATĂ ELECTRONICĂ ÎN TRANSPORTUL PUBLIC Infotag
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ANALIZOARE DE SÂNGE AU FOST DONATE SPITALELOR DIN GAGAUZIA DE CĂTRE AUTORITĂȚILE RUSIEI Infotag
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REACȚIILE ADVERSE AU FOST OBSERVATE LA 2,2% DIN PERSOANELE VACCINATE ÎN MOLDOVA, DAR AU DISPĂRUT ÎN DOUĂ ZILE Infotag
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PREȘEDINTELE A DISCUTAT POSIBILITĂȚILE DE A OBŢINE VACCINURI DE LA „JANSSEN PHARMACEUTICA” Infotag
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DONAȚIE DE ECHIPAMENTE PENTRU ASISTAREA INSUFICIENȚEI RESPIRATORII Infotag
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​DOSARUL ÎMPOTRIVA FOSTULUI PREŞEDINTE AL BĂNCII DE ECONOMII TRIMIS ÎN JUDECATĂ Infotag
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CURTEA A RESPINS SOLICITAREA JUDECĂTORULUI UCRAINEAN ÎN ACORDAREA AZILULUI POLITIC ÎN MOLDOVA Infotag
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15 martie 2021
12:30
PARTIDUL DEMOCRATIC APELĂ ÎNCHEIEREA ȘI IMPLICĂ POLIȚIA ȘI ARMATA PENTRU A RESPECTA MĂSURILE RESTRICTIVE Infotag
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CONSILIUL SUPERIOR DE SECURITATE A RECOMANDAT SĂ FIE DECLARATĂ STAREA DE URGENȚA PANDEMICĂ PENTRU DOUĂ SĂPTĂMÂNI Infotag
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ANTONY BLINKEN A CERUT ÎNCETAREA PERSECUTĂRII FIGURILOR POLITICE INDEPENDENTE DIN RUSIA Infotag
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CEA MAI MARE PARTE A ITALIEI VA FI ÎNCHISĂ DIN NOU ÎNCEPÂND DE LUNI Infotag
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12 martie 2021
17:00
ELENA PLATON A FOST CONDAMNATĂ LA 10 ANI DE ÎNCHISOARE CU EXECUTARE DE O INSTANŢĂ DE LA MOSCOVA Infotag
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ACORDAREA COMPETENȚELOR SUPLIMENTARE GUVERNULUI DE A CUMPĂRA VACCINURI A PROVOCAT DISCUŢII CONTROVERSATE ÎN PARLAMENT Infotag
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​PAS A ÎNREGISTRAT UN PROIECT DE LEGE ÎN SPRIJINUL ANTREPRENORILOR Infotag
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PSRM ÎȘI MENȚINE ANGAJAMENTUL REFERITOR LA ALEGERILE ANTICIPATE, DOAR DUPĂ STABILIZAREA SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE Infotag
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11 martie 2021
12:30
AMBASADORUL SUA ÎN MOLDOVA A CERUT POLITICIENILOR MOLDOVENI SĂ „RESPECTE VOINȚA POPORULUI” Infotag
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PDM A PREZENTAT O FOAIE DE PARCURS PENTRU DEPĂȘIREA CRIZEI, CARE IMPLICĂ APROBAREA UNUI GUVERN Infotag
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PREȘEDINTELE A ÎNAINTAT PARLAMENTULUI UN PROIECT DE LEGE PENTRU A REVENI LA INDEXAREA PENSIILOR O DATĂ PE AN Infotag
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FLUXUL TURIȘTILOR STRĂINI ÎN MOLDOVA A SCĂZUT ÎN 2020 DIN CAUZA PANDEMIEI Infotag
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10 martie 2021
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UNIUNEA EUROPEANĂ, OMS ȘI GUVERNUL GERMAN AU OFERIT MOLDOVEI UN ALT LOT DE AJUTOR UMANITAR ÎN VALOARE DE 14 MILIOANE DE LEI Infotag
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SONDAJ: PREȘEDINTELE MAIA SANDU ESTE ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI DE ÎNCREDERE ÎN RÂNDUL POLITICIENILOR Infotag
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