Deputatul Dumitru Alaiba: ”Dacă mai sunt din cei care mai văd COVID-ul ca o glumă, nu glumiți. Aveți grijă de voi și păziți-i pe cei din jur”

Copiii cu vârste mai mici de 10 ani prezintă niveluri de anticorpi mai mari după infectarea cu noul coronavirus în comparaţie cu adolescenţii şi cu adulţii, potrivit unui studiu publicat luni, relatează AFP. Acest studiu, realizat de Weill Cornell Medicine şi publicat în revista ştiinţifică JAMA (Journal of the American Medical Association), ar putea să [...] Articolul STUDIU // Copiii sub 10 ani produc mai mulţi anticorpi împotriva COVID-19 apare prima dată în Telegraph Moldova.