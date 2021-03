După ce a acuzat Marea Britanie, UE dă vina pe AstraZeneca

09:30

Edilul Capitalei, Ion Ceban, diagnosticat cu noul coronavirus, are pneumonie bilaterală. Despre aceasta a anunțat edilul în cadrul ședinței serviciilor primăriei de astăzi, transmite emedicina.md. “Mă simt cât se poate de neconfortabil în condițiile în care nu avem altă soluție. Sunt sub supravegherea medicului. Am simptome și am fost diagnosticat cu pneumonie bilaterală. Sper că […]