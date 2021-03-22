Вакцина не защищает от COVID-19 сразу же после введения!

TodayMoldova, 22 martie 2021 22:10

Очень важная новость. Вакцина не защищает от COVID-19 сразу же после введения! Для появления значимого уровня защитных антител может потребоваться время до 3 недель, сообщает тг-канал Коронавирус и СOVID-19: свежие исследования со ссылкой на профессиональный медресурс www.bmj.com.

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Очень важная новость. Вакцина не защищает от COVID-19 сразу же после введения! Для появления значимого уровня защитных антител может потребоваться время до 3 недель, сообщает тг-канал Коронавирус и СOVID-19: свежие исследования со ссылкой на профессиональный медресурс www.bmj.com.
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