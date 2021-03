Nagacevschi amintește despre un aviz al Comisiei de la Veneția care indică asupra rolului președintelui în criza constituțională

15:30

Republica Moldova se află într-o criză fără de precedent și în acest moment, de urgență, trebuie soluționate trei probleme fundamentale. Despre aceasta candidatul PSRM la funcția de premier, Vladimir Golovatiuc, a scris pe pagina sa de Facebook. „Deja de un an Moldova se confruntă cu grave provocări, iar modul în care statul se comportă în această situație demonstrează viabilitatea sa. Și nu doar a statului, dar și a clasei politice. În acest context, pot evidenția trei grupuri de probleme. 1. criza pandemică; 2. criza economică și starea bugetului; 3. problemele oamenilor, mai întâi de toate veniturile, ocuparea forței de muncă etc. Pandemia, care înregistrează zilnic recorduri atât prin numărul de cazuri, cât și prin numărul de decese, nu este întâmplător plasată pe primul loc. Și nu doar din cauza că mor oameni, ci pentru că lupta împotriva ei a condus la probleme în economie și, în rezultat, la probleme sociale. Politica în domeniul sănătății promovată în ultimii 10 ani nu a făcut decât să înrăutățească situația. Domeniul funcționează la limita capacităților și suntem nespus de recunoscători medicilor pentru munca lor de salvare a oamenilor. Și astăzi, întreaga lume înțelege că singura modalitate de a depăși această infecție este vaccinarea rapidă a populației”, scrie Golovatiuc. Candidatul socialiștilor la funcția de premier atenționează că deși Guvernul, deocamdată, mai rezolvă problema finanțării cheltuielilor, în primul rând a salariilor, pensiilor etc., atunci spre vară, acest lucru va deveni mult mai dificil. “Dragi prieteni, printre cele trei grupe de probleme menționate mai sus, trebuie să constatăm separat și criza politică, adică incapacitatea politicienilor de a se înțelege și de a forma un guvern responsabil. În mod deliberat, nu personalizez politicienii, deși este clar că prima “vioară” în această chestiune ar trebui să fie jucată de președintele țării. Primul lucru care trebuie remarcat în acest context este faptul că lupta împotriva pandemiei și soluționarea problemelor bugetare și socio-economice depind în întregime, așa cum des se întâmplă la noi, de depășirea crizei politice. Astăzi, este vital să luptăm împotriva Coronavirusului și să rezolvăm problemele bugetare. În legătură cu aceasta vreau să menționez următoarele: 1. Sunt sigur că în cazul aprobării guvernului propus de majoritatea parlamentară, în țară va fi inițiată vaccinarea masivă deja pe la mijlocul lunii aprilie, iar populația va putea alege în mod real, cu care vaccina să se imunizeze. 2. Cu referire la buget. Atunci când Parlamentul a aprobat bugetul de stat pentru anul curent cu un deficit de 14 miliarde de lei, acest deficit avea o acoperire reală – încasări care aveam motive întemeiate să credem că vor fi alocate de FMI, Banca Mondială și UE, precum și împrumuturile de pe piața internă care, la fel de motivate, luându-se în calcul lichiditatea înaltă a instituțiilor financiare din țară. Proporția dintre sursele interne și cele externe este de aproximativ 55 la 45”, mai spune Golovatiuc. Vladimir Golovatiuc susține că lipsa unui guvern funcțional va pune în dificultate încasările din sursele externe. “De aceea, aprobarea guvernului este unica opțiune pentru soluționarea problemelor primordiale ale țării!”. „Desigur, nu trebuie să uităm de economie. Pe lângă faptul că aceasta este una din sursele de venituri la buget, mai înseamnă și locuri de muncă, și venituri pentru oameni. Iată de ce este inadmisibil să discutăm despre un „lockdown” total. Noi ținem minte ce lovitură au dat asupra economiei și, respectiv, asupra bugetului măsurile restrictive de acum un an. Însă atunci, toate erau noi pentru guvern, iar acum, avem deja experiență – și internă, și internațională. Ar trebui să îmbinăm măsurile de combatere a virusului cu cele de susținere multilaterală a afacerilor. Ceea ce este important acum: 1. Să învingem virusul. 2. Să soluționăm problemele bugetului. 3. Să asigurăm viabilitatea businessului cel puțin la nivelul reproducerii simple”, scrie Golovatiuc.