ULTIMĂ ORĂ! Dacă Guvernul Grosu nu primește vot de încredere, majoritatea parlamentară poate propune un nou candidat la funcția de prim-ministru

17:50

„Avem nevoie de dialog veritabil dintre Președinție și majoritatea parlamentară. Nu va fi soluționată criza unilateral, nu vom permite situații de impunere. Doamna Sandu trebuie să discute cu Parlamentul și soluțiile trebuie identificate de noi toți”, a declarat Vlad Batrîncea.Vlad Batrîncea a mai declarat că în data de 16 martie, PSRM și președintele Maia Sandu au avut un dialog sincer și foarte consistent. “Am convenit nici Parlamentul, nici Președinția nu va desemna candidatul la funcția de premier. În ultima fază am constata că dialogul a devenit sincer și consistent. Când am vorbit de anticipate, am spus că parlamentul trebuie resetat, dar am vorbit și de criza pandemică și de consolidarea guvernului existent. Am vorbit ce putem face împreună și pentru aducerea vaccinului. Am vorbit cum să denamizăm acest lucru.