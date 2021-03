O judecătoare din Chișinău a fost reținută în flagrant pentru „trafic de influență”

17:00

Provocarea colorată pentru promovarea toleranței față de oamenii cu sindromul Down lansată de Ludmila Adamciuc mămica unei fetițe cu sindromul Down continuă și anul acesta. Mai mulți internauți au postat fotografii încălțați în doi ciorapi diferiți cu hashtag-ul #totisuntemdiferiti.