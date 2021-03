Un judecător din cadrul Judecătoriei Chișinău a fost reținut în flagrant pentru acțiuni de corupție

09:40

După ce a anunțat că a fost testat pozitiv la noul coronavirus, primarul Capitalei, Ion Ceban, susține că se simte cât se poate de neconfortabil, menționând că are și pneumonie bilaterală. Declarații au fost făcute luni, 22 martie, în cadrul ședinței serviciilor municipale. Ceban a precizat că se tratează la domiciliu și se află sub […] Articolul Ceban, infectat cu COVID-19: „Mă simt cât se poate de neconfortabil. Am pneumonie” apare prima dată în Cotidianul.