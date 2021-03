Cu pneumonie bilaterală, Ion Ceban, prezent la ședința Primăriei. Cum se simte edilul

Chiar dacă se află izolat acasă fiind bolnav de Covid, primarul general, Ion Ceban, a fost cap de lucru la ședința autorităților municipale de astăzi. Edilul spune că se simte bine. „Sunt sub supravegherea medicilor și administrez la domiciliu cele recomandate. Am simtome, am pneumonie bilaterală. Eu sper că se va finaliza cât se poate [...] Articolul Cu pneumonie bilaterală, Ion Ceban, prezent la ședința Primăriei. Cum se simte edilul apare prima dată în Telegraph Moldova.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Telegraph